Eli Lilly закроет исследовательский центр в Великобритании

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly («Эли Лилли») объявила о намерении закрыть научно-исследовательский центр в графстве Суррей (Великобритания) к концу 2020 года в рамках глобальной реструктуризации бизнеса, сообщает FirstWord Pharma.
В центре работают около 270 сотрудников компании.
Как отметили в Eli Lilly, две трети сотрудников получат новую работу недалеко от центра, но около 80 человек попадут под сокращение.
В центре, который будет переведен в г. Кембридж (штат Массачусетс, США), проводились исследования в области неврологии.
В компании заявили, что закрытие R&D центра в Суррее не означает отказ от дальнейших исследований в этой области. Eli Lilly продолжит инвестировать средства в разработку инновационных лекарственных препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.
В Eli Lilly подчеркнули, что закрытие центра никак не связано с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза. Компания сохранит свой коммерческий офис в г. Бейзингсток (графство Гэмпшир) и продолжит клиническую и регуляторную деятельность в Соединенном Королевстве.
Илья Дугин
pharmvestnik