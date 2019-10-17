Eli Lilly закроет исследовательский центр в Великобритании

В центре работают около 270 сотрудников компании.

Как отметили в Eli Lilly, две трети сотрудников получат новую работу недалеко от центра, но около 80 человек попадут под сокращение.

В центре, который будет переведен в г. Кембридж (штат Массачусетс, США), проводились исследования в области неврологии.

В компании заявили, что закрытие R&D центра в Суррее не означает отказ от дальнейших исследований в этой области. Eli Lilly продолжит инвестировать средства в разработку инновационных лекарственных препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

В Eli Lilly подчеркнули, что закрытие центра никак не связано с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза. Компания сохранит свой коммерческий офис в г. Бейзингсток (графство Гэмпшир) и продолжит клиническую и регуляторную деятельность в Соединенном Королевстве.

Илья Дугин

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