ИТ конкурируют с фармой за кадры

Об этом свидетельствуют результаты исследования инсайтов рынка труда HealthCare, представленного экспертами Antal Russia на конференции «Вектор развития и значимость роли HR для бизнеса в HealthCare сфере», прошедшей 15 октября в Москве.

В исследовании приняли участие около 900 представителей фармбизнеса, среди которых были, как менеджеры среднего звена и руководители компаний, так и полевые силы и бэк-офис.

Комментируя результаты аналитического исследования компании, руководитель сектора «Здравоохранение» Antal Russia Екатерина Панфёрова озвучила такие данные: 55% работающих в фармбизнесе хотят остаться в отрасли, 45% готовы перейти в другую сферу.

В списке сфер-конкурентов, привлекающих кадры из фармы, с серьезным отрывом лидируют ИТ – туда хотят уйти 52% высказавшихся за переход в другую отрасль респондентов. Еще 22% готовы отказаться от фармы в пользу FMCG, на 3 месте (7%) автомобильная промышленность, на 4 и 5 местах нефтегазовый сектор (5%) и консалтинг (3%) соответственно.

«Почему ИТ так популярны? Возможно, это связано с тем, что фармбизнес сейчас активно развивает технологии: аналитику, CRM, Big Data и т.д. Успешные в этих направлениях специалисты видят логичную возможность дальнейшего развития карьеры в ИТ-отрасли», – комментирует эксперт.

Среди причин, приводящих к желанию сменить работу, респонденты чаще всего отмечали: отсутствие перспектив роста в компании, нестабильность компании на рынке, скуку и неудовлетворительный уровень зарплаты.

«Эти причины актуальны для всех секторов рынка труда. Но отличие HealthCare в том, что нестабильность компании респонденты поставили на 2 строчку (35% респондентов), а в целом по рынку это 4 строка (23%). Люди чувствуют турбулентность, изменения в структурах и задачах, переживают процессы реорганизации компании, объединения или поглощения бизнесов, сокращение штата. Все это может серьезно сказаться на работе любого сотрудника, допустим, кому-то после реорганизации досталось больше задач, чем сотрудник привык решать, а финансовое вознаграждение осталось на прежнем уровне. Такие ситуации объяснимо побуждают к смене работы», – резюмирует Панфёрова.

Елена Григорьева

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