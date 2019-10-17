Johnson & Johnson повысила годовой прогноз на фоне показателей за III квартал

Общий объем продаж компании вырос на 1,9% и составил 20,7 млрд долл. США против прогнозируемых 20,1 млрд долл. США.

Квартальная прибыль компании подскочила на 22,9% – до 4,8 млрд долл. США.

За отчетный период объем продаж рецептурных ЛП в США вырос на 4% и составил 6,3 млрд долл. США. В других странах этот показатель вырос на 6,8% – до 4,5 млрд долл. США.

В III квартале объем продаж препаратов для лечения иммунологических заболеваний вырос на 9,3% – до 3,7 млрд долл. США.

Показатель по препарату Stelara увеличился на 29,6% – до 1,7 млрд долл. США благодаря росту спроса для лечения болезни Крона.

Продажи препарата Remicade упали на 17,6% – до 1,1 млрд долл. США из-за увеличения размера скидок и конкуренции со стороны биосимиляров.

Выручка от продажи препарата Simponi/Simponi Aria выросла на 9,6% – до 586 млн долл. США.

Продажи препарата Tremfya выросли на 69% – до 290 млн долл. США на фоне роста спроса для лечения псориаза.

Объем продаж противоопухолевых препаратов Johnson & Johnson за отчетный период вырос на 6,7% – до 2,8 млрд долл. США.

Показатель по препарату Imbruvica увеличился на 30,6% и составил 921 млн долл. США на фоне увеличения рыночной доли и роста спроса в глобальном масштабе по различным показаниям.

Объем продаж препарата Darzalex вырос на 53,5% – до 765 млн долл. США благодаря показателям в США и Европе.

Продажи препарата Zytiga упали на 22,7% – до 741 млн долл. США. Рост спроса в Европе позволил компенсировать снижение показателя в США из-за дженериковой конкуренции.

Объем продаж препаратов для лечения легочной гипертензии (Opsumit, Tracleer и Uptravi) сократился на 0,3% – до 654 млн долл.

По прогнозу Johnson & Johnson, в 2019 году объем продаж составит 81,8–82,2 млрд долл. США. Более ранний прогноз равнялся 80,8–81,6 млрд долл. США. Компания ожидает прибыль на акцию в пределах 8,62–8,67 долл. США, а не 8,53–8,63 долл. США, как прогнозировалось ранее.

Илья Дугин

pharmvestnik