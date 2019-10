Депутаты Госдумы предлагают регионам протестировать систему дистанционной продажи рецептурных лекарств Из обращения отзываются препараты из-за риска использования инфицированной плазмы » Пять компаний намерены выплатить $50 млрд по делу об опиоидном кризисе Пять крупных производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов в США достигли предварительной договоренности о выплате компенсации в размере около $50 млрд для досудебного урегулирования около 2 тыс. исков, касающихся опиоидного кризиса в стране. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The New York Times‎. По сведениям издания, речь идет о производителях фармацевтических препаратов Johnson & Johnson и Teva Pharmaceuticals, а также о крупнейших в стране дистрибьюторах данной продукции AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson. Все они являются фигурантами дела, которое рассматривается в федеральном суде в штате Огайо. Начало судебного процесса запланировано на 21 октября. В течение последних двух лет свыше 2 тыс. исков были поданы по всей стране к целому ряду работающих в США крупных компаний, занимающихся производством или продажей медицинских препаратов. В роли истцов выступили частные лица, представители городов, округов и штатов, а также различные общественные организации. Компании были обвинены в том, что они в той или иной степени несут ответственность за так называемый опиоидный кризис в США, из-за которого за последние 20 лет погибли, предположительно, не менее 400 тыс. человек. В декабре 2017 года федеральная коллегия судей поручила суду в Огайо проводить разбирательство по большей части указанных исков в рамках одного дела. По сведениям газеты, указанные пять крупных производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов достигли предварительной договоренности с адвокатами, которые представляют интересы штатов Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси и Техас, а также других штатов, нескольких тысяч городов и округов. Средства, которые выплатят компании, как ожидается, получат власти штатов, округов и городов. Они должны будут израсходовать их на борьбу с наркоманией, а также на программы в сфере здравоохранения, направленные на помощь лицам, которые пострадали из-за опиоидного кризиса в США. По словам источников, ряд спорных вопросов между сторонами пока еще не решены. Нет договоренности о том, в какие сроки будут выплачены указанные средства. Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health готовы выплатить $18 млрд с целью урегулирования исковых претензий. tass