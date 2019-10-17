Депутаты Госдумы предлагают регионам протестировать систему дистанционной продажи рецептурных лекарств

Пилотный проект по дистанционной торговле рецептурными препаратами может быть запущен в ряде регионов страны. В начале октября с просьбой разрешить такой формат реализации Rx-препаратов к вице-премьеру Татьяне Голиковой обращался Всероссийский союз пациентов (ВСП). Текущая версия законопроекта о дистанционной продаже лекарств предусматривает возможность доставки только безрецептурных препаратов.

«Есть некоторые регионы, с которыми мы ведем переговоры, которые могли бы в качестве пилотного проекта начать продавать и рецептурные препараты», – сообщил руководитель межфракционной рабочей группы Госдумы по лекарственному обеспечению граждан Андрей Исаев в эфире телеканалу «Россия 1».

Легализация доставки рецептурных лекарств осложнена необходимостью их строгого учета. «Предположим, приходит проверяющий, говорит: «А где у вас лекарства? Вам столько-то рецептурных отпущено, а у вас их нет». – «Увез курьер». И вот попробуй отследи», – объясняет интригу внедрения новации Исаев. Переход на электронные рецепты, по его словам, будет способствовать решению проблемы.

При этом расходы на доставку льготных рецептурных лекарств, оплачиваемых из бюджета, лягут на плечи аптечных организаций. «Мы предполагаем, что сама по себе возможность доступа к интернет-торговле дает серьезные возможности для развития этого коммерческого сектора, и доставка в значительной степени станет издержками тех, кто получит соответствующую возможность», – сказал депутат.

Законопроект, разрешающий дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 года, но до второго чтения до сих пор не дошел. В соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева свои версии поправок в этот документ к ноябрю 2019 года должны подготовить Минздрав, Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор и ФАС.

В октябре 2019 года ВСП обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой предусмотреть в будущем законе возможность дистанционной продажи и рецептурных лекарств. Иначе регламент будет осложнять и ограничивать доступ к необходимым препаратам «для сотен тысяч людей», страдающих хроническими заболеваниями или ограниченных в передвижении по состоянию здоровья, говориться в письме.