Новый министр здравоохранения Нижегородской области уволил главврача ОДКБ

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов, назначенный на этот пост в начале октября, провел первую кадровую рокировку в областной детской клинической больнице (ОДКБ), главврачом которой назначена Инна Кондратьева. Ее предшественник Олег Кадников написал заявление об увольнении.

Инна Кондратьева в 1987 году окончила Горьковский мединститут по специальности «врач-педиатр». Интернатуру проходила в городской детской поликлинике №39 в Горьком. Карьеру врача-инфекциониста начала в инфекционной больнице №23, где в 1996–2007 годах работала завотделением. В 2007 году была назначена главврачом МЛПУ «Детская городская поликлиника №39» Нижнего Новгорода.

Ее предшественник Олег Кадников окончил Горьковский мединститут в 1985 году. С 1986 года работал анестезиологом-реаниматологом в Центральной районной больнице города Артемовский в Свердловской области, с 1998 года – завотделением реанимации и анестезиологии детской городской клинической больницы №27 Нижнего Новгорода. В 2001 году был назначен главврачом Нижегородской ОДКБ.

В начале октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил руководителям подведомственных медучреждений нового министра здравоохранения региона. Смирнову в новой должности предстоит заняться внедрением в детские поликлиники стандартов медпомощи, разработкой программ по модернизации первичного звена и развитием санитарной авиации.