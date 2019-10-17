Takeda продает непрофильные активы швейцарской Acino за $200 млн

Швейцарская фармкомпания Acino заплатит японской Takeda Pharmaceuticals $200 млн за права на продажу в странах Ближнего Востока, Африки и на Украине порядка 30 наименований препаратов, в том числе анальгетиков, лекарств для терапии гастроэнтерологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Швейцарская фармкомпания Acino заплатит японской Takeda Pharmaceuticals $200 млн за права на продажу в странах Ближнего Востока, Африки и на Украине порядка 30 наименований препаратов, в том числе анальгетиков, лекарств для терапии гастроэнтерологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Сделка, которую стороны намереваются закрыть в январе – марте 2020 года, позволит укрепить позиции Acino на рынках ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, Турции, Украины и ряда других стран. Сотрудники Takeda, занятые в маркетинге отчуждаемых продуктов, после совершения сделки продолжат работать в Acino.

В январе 2019 года Takeda завершила сделку по приобретению за $62 млрд ирландской Shire. Покупка позволила Takeda войти в ТОП10 глобальных фармпроизводителей, специализирующихся на лечении редких заболеваний, но вместе с тем, по оценкам S&P Global Ratings и Moody’s Investors Service, удвоила долговые обязательства и снизила кредитный рейтинг японского концерна.

Сделка с Acino является частью плана реструктуризации расходов: Takeda в 2019 году уже успела продать портфель препаратов, унаследованных после приобретения в 2011 году Nycomed, штаб-квартиру в Японии и, по данным Bloomberg, задумывается о продаже ряда других активов, в том числе завода в Ярославской области.

Takeda Pharmaceutical – глобальная фармацевтическая компания, основанная в Японии. Представительства Takeda работают в 80 странах мира. Основную выручку Takeda приносят препараты для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка Takeda Pharmaceutical в 2018 году составила $16,36 млрд, чистая прибыль – $1,72 млрд.

Acino – швейцарская фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Цюрихе – представлена в странах Ближнего Востока, Африки, СНГ и Латинской Америки. Компания занимается разработкой и регистрацией препаратов, предоставляет услуги контрактного производства, упаковки и дистрибуции. Консолидированные продажи Acino в 2018 году составили $342,3 млн.