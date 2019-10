Урегулирование опиоидных исков обойдется трем фармдистрибьюторам в $18 млрд

Три американских фармдистрибьютора ведут переговоры с администрациями ряда штатов об урегулировании в досудебном порядке исков о разжигании опиоидного кризиса. Компании, по словам источников WSJ, рассчитывают закрыть дела, обязавшись выплатить истцам в течение 18 лет совокупно $18 млрд. Три американских фармдистрибьютора ведут переговоры с администрациями ряда штатов об урегулировании в досудебном порядке исков о разжигании опиоидного кризиса. Компании, по словам источников WSJ, рассчитывают закрыть дела, обязавшись выплатить истцам в течение 18 лет совокупно $18 млрд.

McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp и Cardinal Health считаются компаниями, контролирующими 85% американского рынка рецептурных лекарств, и входят в число дистрибьюторов, которым предстоят судебные разбирательства по опиоидным делам. Иск, о котором идет речь, составлен двумя округами штата Огайо: компании обвиняют в том, что они не остановили подозрительно большие отгрузки наркотических анальгетиков.

Рассмотрение дела назначено на 21 октября 2019 года и пройдет в Кливленде (Огайо). Расследование ведет окружной судья Дэн Полстер, давно настаивающий на мировом соглашении. В том случае, если вышеуказанным компаниям удастся добиться досудебного урегулирования спора, ответчиками по иску останутся три других фигуранта – Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Walgreens Boots Alliance Inc и Henry Schein Inc.

Судебный процесс о разжигании опиоидного кризиса в общей сложности насчитывает 2 300 исков, рассматривающихся федеральными судами США, и еще 2 600 дел, возбужденных властями различных штатов и расследуемых судебными инстанциями другой юрисдикции.

Помимо дистрибьюторов, иски предъявлены и производителям. В 2019 году на урегулирование подобных дел Teva пришлось потратить $85 млн, Purdue – $270 млн, Insys – $225 млн, а самую крупную сумму – в $1,4 млрд – выплатит Reckitt Benckiser.

Purdue Pharma рассматривает возможность урегулирования всех исков, а размер компенсаций оценивает в $10–12 млрд. В Johnson&Johnson, помимо выплаты штрафа в $500 млн, намерены закрыть все дела за $4 млрд. Endo и Allergan готовы заплатить за досудебное урегулирование $15 млн.