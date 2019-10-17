Jiangsu Chia Tai Fenghai Pharmaceutical заплатит $200 млн за разработку онкопрепарата с помощью ИИ-решений

Основанный выходцем из СССР биотехнологический стартап Insilico Medicine заключил партнерство с исследовательской фармкомпанией Jiangsu Chia Tai Fenghai Pharmaceutical: подрядчик за $200 млн взялся при помощи искусственного интеллекта (ИИ) разработать перспективный препарат для лечения осложнений рака молочной железы.

Соглашение подразумевает единовременный авансовый платеж, а также процент с продаж в случае выхода препарата на рынок. По расчетам Жаворонкова, его компания сможет исполнить заказ контрагента за два года. Затем он планирует расширить сотрудничество с Jiangsu Chia Tai Fenghai Pharmaceutical. Поиск перспективных препаратов при помощи ИИ, уверен основатель Insilico Medicine, дешевле и быстрее, чем традиционный процесс выявления молекул-кандидатов, стоящий миллиарды и занимающий десятки лет.

Использование ИИ-решений в сфере биотехнологий все чаще встречается в мировой практике. В сентябре 2019 года японская Takeda Pharmaceutical договорилась с немецкой Evotec SE о разработке пяти приложений для поиска новых лекарственных препаратов в различных терапевтических областях. За использование технологий Evotec SE Takeda заплатит около $850 млн.

Insilico Medicine, созданная Александром Жаворонковым в 2014 году в США, в настоящее время имеет штаб-квартиру в Гонконге и после недавнего раунда финансирования (в сентябре 2019 года компания получила $37 млн от пула западных инвесторов) оценивается в $56 млн. Последний успешный кейс Insilico Medicine – выявление при помощи нейронной сети GENTRL шести возможных способов лечения фиброза. На решение этой задачи, уверяют в компании, потребовался 21 день.

Александр Жаворонков родился в Риге, получил образование в сфере программирования в Канаде, после чего несколько лет проработал в ИТ-сфере. Затем заинтересовался поиском механизмов, препятствующих старению и направленных против зависимых от возраста заболеваний, и получил степень магистра биотехнологии в Университете Джонса Хопкинса, а позже защитил кандидатскую диссертацию на кафедре биофизики биофака МГУ им. М.В. Ломоносова.

В России также работает ООО «Инсилико», созданное Жаворонковым в 2016 году и ставшее резидентом биомедицинского кластера фонда «Сколково». Стартап специализируется на применении технологий искусственного интеллекта для увеличения продуктивного периода жизни человека и трансформации фарминдустрии.

Jiangsu Chia Tai FengHai Pharmaceutical – китайско-тайская фармкомпания, специализирующаяся на разработках, производстве и дистрибуции лекарств. В портфеле компании уже есть препараты для лечения заболеваний эндокринной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сердца, а также неврологических и онкозаболеваний.