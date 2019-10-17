Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов

Минздрав РФ представил инструкцию для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах. Имеются в виду диазепам (раствор ректальный), клобазам (капсулы, таблетки), мидазолам (раствор оромукозальный), фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций). Первая партия таких препаратов, разрешение на получение которых выдали только 510 пациентам из 2-3 тысяч нуждающихся, «ожидается в октябре 2019 года».

В инструкции говорится, что пациентов, имеющих заключение федерального консилиума или врачебной комиссии, заблаговременно оповестить о выдаче препаратов должны местные органы здравоохранения. Чтобы получить препарат, нужно принести паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также, при необходимости, документ, подтверждающий, что обратившийся и есть законный представитель пациента. Получателей предупреждают: «Когда лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, даже без цели сбыта, психотропные лекарственные вещества, содеянное влечет за собой привлечение к административной либо уголовной ответственности». Неизрасходованные остатки надо будет вернуть. Перевозить препарат можно только при наличии заключения комиссии.

Выдавать препарат будут в количестве, рассчитанном на три месяца. Обращаться к врачу в следующий раз надо заранее – примерно за полмесяца.

Если заключения врачебной комиссии нет, то за ним надо обратиться в поликлинику или другую медорганизацию, которая оказывает детям медпомощь по профилю «неврология» или паллиативную помощь. Если ребенок наблюдался в федеральном центре, можно получить заключение там. В таком случае сообщить о факте назначения препарата в региональный Минздрав должна сама медорганизация – «с указанием названия препарата, дозировки, способа применения и годовой потребности».

Ранее аналогичную памятку рассылал Департамент здравоохранения Москвы.

Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam). Несмотря на правительственное поручение срочно закупить 11 тысяч упаковок этого и других препаратов, пациенты их пока не получили.

В конце сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Московский эндокринный завод готовится к ввозу лекарств и что в законодательство готовятся поправки, которые позволят проводить такие закупки на постоянной основе. Параллельно документы на регистрацию Frisium подала компания Sanofi, которая до 1997 года поставляла его сначала в СССР, а потом – в Россию.