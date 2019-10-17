«Вертекс» о маркировке: поздно кричать «караул», когда почти три года идет эксперимент

По мнению фармацевтической компании «ВЕРТЕКС», обязательную маркировку упаковок лекарств нужно вводить в установленный срок с 1 января 2020 года для фармпроизводителей, и «ВЕРТЕКС» к ней готов.

«Конечно, в идеале нужно учитывать мнение всех, но можно столкнуться с ситуацией, как у Лебедя, Рака да Щуки. Уповать на перенос запуска системы как на спасение и искать виноватых в своих бедах уже не вариант, – считает Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС». – Маркировка в аптечных сетях – это отдельный сложный вопрос. Возможно, имеет смысл поэтапное внедрение – сначала обеспечить обмен данных производителей с системой мониторинга движения лекарств. После подтверждения ее работы подключить фармрозницу».

В «ВЕРТЕКСе» не исключают, что у ряда фармпроизводителей могут быть проблемы с маркировкой. Для этого до конца года есть некоторое время для их устранения. Однако в компании придерживаются мнения, что немного поздно кричать «караул», когда почти три года идет эксперимент по оценке эффективности системы, а дата старта маркировки утверждена федеральным законом за подписью Президента РФ.

«У «ВЕРТЕКСа» поначалу тоже были сложности и опасения по поводу внедрения системы, и я даже выступал против маркировки или хотя бы за увеличение срока реализации проекта для рынка. Но федеральный закон стал неизбежностью, которая была принята как должное с осознанием плюсов для отрасли, отдельно взятой компании и потребителей, — рассказывает Георгий Побелянский. — Мы сделали все, чтобы реализовать проект. У нас большое производство (прогноз по итогам 2019 г. – более 86 млн упаковок отгруженной продукции, из них более 80 млн упаковок лекарств, в том числе из перечня жизненно необходимых — ЖНВЛП), и для покрытия незапланированных расходов на маркировку в размере около 400 млн рублей мы вынуждены были взять кредит». Летом «ВЕРТЕКС» в числе первых фармпроизводителей заявил о своей готовности к старту работы системы с 1 января 2020 года.

При этом существенной нагрузкой для компании и, вероятно, для других участников рынка, станет плата на коды для нанесения маркировки. И это повод для обсуждения ее отмены или возложения такой обязанности на государство, либо уменьшения цены. Сейчас в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8.05.2019 № 577 стоимость одного кода маркировки составляет 50 копеек без учета НДС.

Однако относительно сроков маркировки в компании отмечают, что принцип «все можно отложить» непродуктивен. Надо проверить симбиоз «государство-бизнес» на прочность и для коммерческих компаний, и участников проекта от госструктур, и уже тогда делать выводы. Возможно, полученный итог станет примером того, чтобы будущие изменения национального масштаба готовились с учетом мнений представителей отрасли еще при постановке целей проекта. А ответственность должны нести все.

«Тем не менее я поддерживаю заявления коллег из других компаний – лидеров и заметных участников фармрынка, представителей Росздравнадзора, Минпромторга, Минздрава и Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и обращения лекарственных средств, которые подчеркивают, что маркировка должна быть внедрена в срок, — сообщает Георгий Побелянский. – Обязательная маркировка лекарств с 1 января 2020 года — это определенный катарсис для фармрынка, завершение продолжительного подготовительного процесса и новая точка отсчета».

gmpnews