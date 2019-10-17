Аптеку оштрафовали на полмиллиона рублей за продажу витаминов без регистрации

Компания настаивала на своей невиновности, указывая на то, что Росздравнадзор не разместил соответствующее информационное письмо об отмене госрегистрации на сайтах федерального и территориального органов, да и поставщик препарата не довел эти сведения до аптечного предприятия. Однако суд отклонил данный довод, напомнив, что Государственный реестр лекарственных средств находится в открытом доступе и этого вполне достаточно.

Санкция по ч.2 ст.6.33 КоАП для юрлиц предусматривает штраф в размере от 1 млн руб., однако суд назначил административное наказание в виде штрафа ниже низшего предела – ООО «Мега Фарм Ростов-на-Дону» надлежит заплатить 500 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

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