Пензенская «Фармация» открывает аптеки в отдаленных селах

К этому юбилею было приурочено открытие нового аптечного пункта ОАО «Фармация» в селе Лермонтово Пензенской области, где проживают более двух тысяч человек. Здесь находится музей-заповедник поэта – Тарханы, который ежегодно посещают более 300 тысяч туристов.

Открытие аптечного пункта является важным шагом в повышении доступности лекарств для жителей отдаленных сел. Ранее обитатели Лермонтово могли приобрести лекарства только в районном центре – городе Белинский, находящемся на расстоянии 19 км.

ОАО «Фармация», входящая в группу компаний «Биотэк», является крупнейшей фармацевтической сетью Поволжья и на данный момент насчитывает 132 аптеки в Пензе, Самаре, Чебоксарах и Кирове.

Источник: ГК «Биотэк»

pharmvestnik