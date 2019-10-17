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Пензенская «Фармация» открывает аптеки в отдаленных селах

15 октября в России отмечалось 205-летие со дня рождения великого поэта и писателя Михаила Лермонтова.

К этому юбилею было приурочено открытие нового аптечного пункта ОАО «Фармация» в селе Лермонтово Пензенской области, где проживают более двух тысяч человек. Здесь находится музей-заповедник поэта – Тарханы, который ежегодно посещают более 300 тысяч туристов.

Открытие аптечного пункта является важным шагом в повышении доступности лекарств для жителей отдаленных сел. Ранее обитатели Лермонтово могли приобрести лекарства только в районном центре – городе Белинский, находящемся на расстоянии 19 км.

ОАО «Фармация», входящая в группу компаний «Биотэк», является крупнейшей фармацевтической сетью Поволжья и на данный момент насчитывает 132 аптеки в Пензе, Самаре, Чебоксарах и Кирове.

Источник: ГК «Биотэк»

pharmvestnik

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Октябрь 17, 2019 | Просмотров: 47