Квартальные показатели по новым препаратам позволили Roche повысить прогноз на 2019 год Пензенская «Фармация» открывает аптеки в отдаленных селах » «Кедрион» отзывает с рынка препараты крови из-за риска использования инфицированной плазмы Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств письмо, в котором информирует о решении компании АО «Кедрион С.п.А.» отозвать из обращения некоторые серии препаратов. Предлагается изъять лекарственные препараты: «Эмоклот Д.И., лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 МЕ, флаконы (1), растворитель — вода для инъекций 10 мл, флаконы (1), стерильное апирогенное оборудование: шприц (1), игла-«бабочка» с катетером (1), игла-переходник (1), безыгольное устройство для восстановления (1), коробки картонные» серии 461731 (растворитель: КА2017) производства «Кедрион С.п.А.» (Италия) и «И.Г.Вена (иммуноглобулин человека нормальный), раствор для инфузий 50 мг/мл 50 мл, флаконы (1) + капельницы (1), пачки картонные» серии 187503А производства «Кедрион С.п.А.» (Италия), в связи с выявлением риска использования при производстве данных серий указанных лекарственных препаратов инфицированной плазмы донора. Росздравнадзор предлагает компании предоставить сведения об изъятии из обращения указанных серий препаратов. Елена Сидорова

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