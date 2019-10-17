Квартальные показатели по новым препаратам позволили Roche повысить прогноз на 2019 год

Общий объем продаж за аналогичный период вырос на 13% – до 15,6 млрд франков (15,6 млрд долл. США).

Продажи лекарств в США составили 6,7 млрд франков (6,7 млрд долл. США), что на 14% превышает показатель за III квартал 2018 года.

На других рынках, включая Китай, объем продаж вырос на 27% – до 2,5 млрд франков (2,5 млрд долл. США).

В Европе квартальный объем продаж лекарственных препаратов увеличился на 5% и составил 2,1 млрд франков (2,1 млрд долл. США).

Квартальный объем продаж препарата Avastin вырос на 8% – до 1,8 млрд франков (1,8 млрд долл. США) на фоне роста спроса в Китае.

Показатель по препарату MabThera/Rituxan сократился на 1% – до 1,6 млрд франков (1,6 млрд долл. США) из-за конкуренции со стороны биосимиляров в Японии.

Продажи препарата Herceptin снизились на 7% – до 1,5 млрд франков (1,5 млрд долл. США), чему способствовало появление биосимиляров в Европе и в Японии.

По препарату Ocrevus квартальный объем продаж вырос на 48% – до 929 млн франков (929 млн долл. США) на фоне увеличения рыночной доли по всем показаниям для лечения рассеянного склероза.

В III квартале 2019 года объем продаж препарата Perjeta увеличился на 33% – до 910 млн франков (910 млн долл. США) благодаря росту глобального спроса для лечения рака молочной железы на ранней стадии.

Объем продаж препарата Tecentriq показал рост 154% – до 515 млн франков (515 млрд долл. США). Этому способствовало его одобрение в качестве препарата первой линии для лечения мелкоклеточного рака легкого и трижды негативного рака молочной железы.

По прогнозу Roche, в 2019 году рост объема продаж будет исчисляться в пределах высоких однозначных показателей при постоянных валютных курсах. Ранее рост этого показателя ожидался в пределах средних и высоких однозначных показателей. Рост прибыли на акцию ожидается в соответствии с объемом продаж.

Как отметили в Roche, компания намерена завершить сделку по приобретению Spark Therapeutics («Спарк Терапьютикс») к концу 2019 года, несмотря на то, что американские и европейские регуляторы еще рассматривают ее условия. Сумма сделки – 4,3 млрд долл. США.

Илья Дугин

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