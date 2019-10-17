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В Мадриде представили результаты клинического исследования препарата «Анаферон детский»

На конгрессе Европейского респираторного общества (ERS 2019) в Мадриде были представлены результаты рандомизированного клинического исследования эффективности препарата на основе антител («Анаферон детский») при лечении гриппа и острых респираторных инфекций у детей.

Исследование проходило в 29 центрах РФ, Белоруссии и Украины. В него были включены 569 амбулаторных пациентов в возрасте от 3 до 12 лет с ОРВИ в первые сутки от начала заболевания, которые были рандомизированы в группы, принимающие препарат и плацебо в соотношении 1:1, длительность лечения составляла 5 дней. Результаты исследования представил профессор кафедры педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Андрей Заплатников.

По его словам, исследуемый препарат в составе комплексной терапии ОРВИ/гриппа «способствует более быстрому выздоровлению и элиминации вирусов гриппа».

pharmvestnik

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Октябрь 17, 2019 | Просмотров: 44