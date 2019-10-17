Выпущена 200-миллионная упаковка противовирусного препарата «Кагоцел»

Здесь под руководством выдающегося вирусолога, акад. РАН и РАЕН Феликса Ершова впервые в нашей стране были созданы перспективные препараты – интерфероны и индукторы интерферонов.

Препарат применяется в клинической практике с 2005 года. За это время «Кагоцел» смог получить признание потребителей и специалистов. Он уже 6 лет подряд – лидер своего сегмента, является неоднократным победителем премий «Russian Pharma Awards», «Зеленый крест» и «Товар года». А в сентябре 2019 года на заводе «Ниармедик Фарма» в г. Обнинске Калужской области была произведена 200-миллионная упаковка препарата!

Научно доказано

«Кагоцел» в полном объеме прошел все необходимые для подтверждения эффективности и безопасности препарата доклинические и клинические исследования. Несмотря на это, компания «Ниармедик» продолжает изучение препарата и проводит пострегистрационные исследования, в результате которых доказана его эффективность в отношении вирусов, вызывающих ОРВИ и грипп, независимо от их этиологии (вирусы гриппа типов А и B, аденовирусы, риновирусы и пр.). В исследованиях были задействованы в общей сложности более 23 тысяч пациентов в возрасте от 3 до 93 лет.

Универсальное действие против ОРВИ и гриппа

В условиях постоянной изменчивости вирусов и появления новых возбудителей респираторных вирусных инфекций препарат является действенным средством, которое может применять вся семья вплоть до четвертого дня с начала заболевания.

«Кагоцел» включен в методические рекомендации для специалистов по терапии ОРВИ и гриппа, а также в Перечень ЖНВЛП.

Источник: «Ниармедик»

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