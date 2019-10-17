По требованию прокуратуры будет блокирован доступ к двум интернет-аптекам

Решения Советского районного суда Краснодара, вынесенные в пользу прокуратуры, теперь будут направлены в Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу для блокировки доступа к сайтам.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, данная работа в интернет-пространстве будет продолжена.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik