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По требованию прокуратуры будет блокирован доступ к двум интернет-аптекам

Прокуратура Армавира обнаружила в сети две онлайн-аптеки, которые незаконно торговали безрецептурными лекарственными препаратами и осуществляли их доставку покупателям. Надзорный орган добился признания информации, размещенной на этих страницах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решения Советского районного суда Краснодара, вынесенные в пользу прокуратуры, теперь будут направлены в Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу для блокировки доступа к сайтам.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, данная работа в интернет-пространстве будет продолжена.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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Октябрь 17, 2019 | Просмотров: 45