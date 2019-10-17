Депутаты Госдумы ознакомились с маркировкой лекарств на заводе «Сотекс»

В состав делегации также вошли представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, сотрудники оператора национальной системы маркировки – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Работы по внедрению защитной маркировки ведутся ЗАО «ФармФирма «Сотекс»» с 2017 года. Первая партия лекарств, промаркированных в соответствии с актуальными требованиями, была произведена на мощностях компании 12 и 13 августа 2019 года. 27 августа эти препараты были успешно приняты складом ЦВ «Протек» в г. Пушкино Московской области.

По итогам визита парламентарии и представители профильных ведомств подтвердили готовность компании к введению маркировки с 1 января 2020 года и отметили высокий уровень организации производства и контроля качества выпускаемой продукции.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член Высшего совета партии «Единая Россия», председатель Комиссии Совета руководителей фракций Андрей Исаев: «Маркировка лекарственных средств необходима, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы ее введение прошло безболезненно, не привело к сбоям и потерям для отечественных производителей, к удорожанию дешевых лекарств. Предприятие, которое мы сегодня посетили, относится к числу передовых: оно вступило в эксперимент почти два года назад, и все это время занималось внедрением маркировки лекарств».

Генеральный директор ЗАО «ФармФирма «Сотекс»» Вадим Яцук: «Маркировка необходима самим фармпроизводителям, она предоставляет им новые возможности. Так, полное отслеживание цепочки движения лекарственных препаратов облегчает планирование производства, закупку субстанции и другие операции. Мы можем видеть, сколько товара остается у дистрибьютора, сколько в аптеке, какова реальная его уходимость из аптек. Все это позволяет точно оценить количество товара на рынке, помогает быстрее реагировать на спрос, в том числе на его сезонные колебания. В целом данная система дает возможности улучшения планирования финансового цикла фармпроизводителя».

Источник: Компания «Сотекс»

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