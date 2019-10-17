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Депутаты Госдумы ознакомились с маркировкой лекарств на заводе «Сотекс»

Представители Межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и обращения лекарственных средств Госдумы посетили фармпроизводство компании «Сотекс», где ознакомились с процессом нанесения маркировки, а также оценили готовность предприятия к внедрению системы мониторинга движения лекарств.

В состав делегации также вошли представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, сотрудники оператора национальной системы маркировки – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Работы по внедрению защитной маркировки ведутся ЗАО «ФармФирма «Сотекс»» с 2017 года. Первая партия лекарств, промаркированных в соответствии с актуальными требованиями, была произведена на мощностях компании 12 и 13 августа 2019 года. 27 августа эти препараты были успешно приняты складом ЦВ «Протек» в г. Пушкино Московской области.

По итогам визита парламентарии и представители профильных ведомств подтвердили готовность компании к введению маркировки с 1 января 2020 года и отметили высокий уровень организации производства и контроля качества выпускаемой продукции.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член Высшего совета партии «Единая Россия», председатель Комиссии Совета руководителей фракций Андрей Исаев«Маркировка лекарственных средств необходима, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы ее введение прошло безболезненно, не привело к сбоям и потерям для отечественных производителей, к удорожанию дешевых лекарств. Предприятие, которое мы сегодня посетили, относится к числу передовых: оно вступило в эксперимент почти два года назад, и все это время занималось внедрением маркировки лекарств».

Генеральный директор ЗАО «ФармФирма «Сотекс»» Вадим Яцук«Маркировка необходима самим фармпроизводителям, она предоставляет им новые возможности. Так, полное отслеживание цепочки движения лекарственных препаратов облегчает планирование производства, закупку субстанции и другие операции. Мы можем видеть, сколько товара остается у дистрибьютора, сколько в аптеке, какова реальная его уходимость из аптек. Все это позволяет точно оценить количество товара на рынке, помогает быстрее реагировать на спрос, в том числе на его сезонные колебания. В целом данная система дает возможности улучшения планирования финансового цикла фармпроизводителя».

Источник: Компания «Сотекс»

pharmvestnik

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Октябрь 17, 2019 | Просмотров: 49