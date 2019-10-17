GSK предложила Минздраву скидку 27% на долутегравир в 2,76 раза

Британская GlaxoSmithKline предложила Минздраву России приобрести ее АРВ-препарат Тивикай (долутегравир) с дисконтом 27% при условии гарантированного объема госзаказа, а именно – при закупке 69 тысяч годовых курсов препарата. Детали предложения GSK регулятору стали известны из информационного письма, направленного фармпроизводителем в «Пациентский контроль». Британская GlaxoSmithKline предложила Минздраву России приобрести ее АРВ-препарат Тивикай (долутегравир) с дисконтом 27% при условии гарантированного объема госзаказа, а именно – при закупке 69 тысяч годовых курсов препарата. Детали предложения GSK регулятору стали известны из информационного письма, направленного фармпроизводителем в «Пациентский контроль».

Согласно данным Минздрава, в 2019 году АРВ-терапию в России получают 454 тысячи человек, или 63,7% состоящих на диспансерном учете ВИЧ-инфицированных. Лечение ингибиторами интегразы (долутегравир или ралтегравир) показано 15% этой пациентской аудитории. Предельная отпускная цена препарата Тивикай составляет 8,9 тысячи рублей. С учетом предложенной GSK скидки терапия долутегравиром может стать в 3,5 раза дешевле альтернативного режима лечения ралтегравиром, представленного в РФ оригинальным препаратом Исентресс от Merck с предельной ценой 34 тысячи рублей.

Стоимость годового курса терапии с Тивикай, по данным Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), в 2018 году составила порядка 120 тысяч рублей на одного пациента.

В 2020 году в силу вступят новые правила формирования предельной отпускной цены ЖНВЛП, и производителям придется перерегистрировать цены с учетом стоимости препаратов в референтных странах.

Наиболее успешное соглашение с поставщиками о снижении цены в обмен на гарантированный объем закупок, по информации ITPCru, заключила Бразилия: стоимость одного дня терапии Тивикай там составляет $1,5 против $4,5 в России. Однако в перечень референтных стран для формирования предельной отпускной цены препарата и регистрации ее в РФ Бразилия не входит.

В 2018 году Минздрав закупил порядка 150 тысяч упаковок долутегравира на 1,6 млрд рублей, за восемь месяцев 2019 года – на 1,5 млрд. Еще 150 тысяч упаковок препарата запланированы к закупке за счет дополнительно выделенных правительством на обеспечение АРВ-терапией 3 млрд рублей. По данным Headway Company, в 2018 году на закупку долутегравира регионы совокупно потратили 1,7 млрд рублей, за восемь месяцев 2019 года – 1,9 млрд рублей. Самым крупным заказчиком препарата выступила Москва.

В 2019 году на закупку всех препаратов АРВ-терапии Минздрав потратил 23,6 млрд рублей. Проект бюджета на 2020 год предполагает выделение на эти цели 29,3 млрд рублей. За счет дополнительных средств Минздрав рассчитывает довести охват терапией профильных пациентов, стоящих на диспансерном учете, до 90%.