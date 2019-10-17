Alexion приобретает Achillion Pharmaceuticals за 930 млн долларов

Компания Alexion договорилась о приобретении биотехнологической фирмы Achillion Pharmaceuticals за 930 млн долларов. Сделка призвана помочь Alexion сохранить лидерство в сегменте лечения редких заболеваний крови.

Alexion предложила за каждую акцию Achillion 6,3 доллара, Alexion также перейдут деньги, находящиеся на балансе Achillion (около 230 млн долларов). Сделка предусматривает возможность дополнительного обсуждения прав условной стоимости.

В случае достижения определенных клинических и нормативных результатов по разработкам Achillion, акционеры компании получат дополнительно 2 доллара за каждую акцию (доллар в случае одобрения Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами США (FDA) ингибитора Danicopan и еще один доллар на акцию в случае начала третьей фазы клинических исследований перорального ингибитора ACH-5228 фактора D).

По мнению экспертов, покупка Achillion обеспечит Alexion доступ к экспериментальным разработкам и позволит ей сохранить лидерство в сфере лечения редких заболеваний крови. В частности, ингибитор Danicopan создается для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии, а пероральный ингибитор ACH-5228 фактора D – для лечения атрофии сетчатки, а также обструктивной болезни легких.

«Сделка обоснована со стратегической точки зрения в свете роста конкуренции в сегменте лечения редких заболеваний крови», — заявил аналитик Evercore ISI Джош Шиммер. Но по мнению аналитика SVB Leerink Джеффри Поргеса, «очевидное и довольно значительное совпадение терапевтической направленности» работы двух компаний может вызвать вопросы со стороны Федеральной торговой комиссии США (независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей и следящее за соблюдением антимонопольного законодательства). Финансовый директор Alexion Арадхана Сарин признал наличие подобных опасений также и у участников данной сделки.

gmpnews