Андрей Исаев: Необходимо принять поправку о переходном периоде до 1 июля 2020 года для введения системы маркировки лекарств

Необходимо оперативно подготовить и принять поправку о переходном периоде до 1 июля 2020 года для введения системы маркировки лекарственных препаратов. Маркировка, как и предусмотрено законом, начнется с 1 января, при этом нужно создать условия для плавного вхождения в систему для всех производителей и аптек. Об этом в четверг, 17 октября, заявил Первый заместитель Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по законопроектной деятельности, руководитель Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения Андрей Исаев, выступая от фракции в рамках пленарного заседания.

Исаев подчеркнул важность вопроса: «Ситуация, когда люди не могут купить лекарств, которые есть у нас в стране, и на которые государство тратит сотни миллионов рублей, конечно, вопиющая. Маркировка лекарственных препаратов должна с одной стороны поставить заслон контрафакту, подделкам, с другой стороны – выявить и прекратить злоупотребление в этой системе, так называемое вторичное появление лекарств на рынке, когда лекарства, которые должны были быть бесплатно выданы людям, начинают продаваться в аптеках».

Накануне во вторник в Госдуме состоялись масштабные парламентские слушания по законопроекту. «Дискуссия поставила очень много вопросов. Первый из них – это готовность системы к реализации», – отметил он.

С 1 января 2020 года в РФ нельзя будет продавать лекарства, если они были выпущены после этой даты и не маркированы, если аптека не считает код. В целом в системе должны принять участие более 1 тыс. промышленных предприятий, 2,5 тыс. дистрибьюторов, 35 тыс. аптек и медицинских учреждений, 6,5 млрд упаковок должны быть промаркированы. По словам Исаева, на сегодняшний день в системе зарегистрировалось 15% участников, осталось два месяца. Внесены данные по 8% лекарственных препаратов.

«По сообщениям ассоциации производителей, на сегодняшний день в полном объеме оборудованы 45% упаковочных линий, 44% находятся в процессе дооснащения, 11% ожидает поступления оборудования только по договорам. Объективной информации о готовности аптек нет вообще. По прозвучавшим сведениям руководителей аптечных ассоциаций, готовность аптек по федеральным округам составляет от 12 до 40%. И это речь идет о сетевых аптеках. По одиночным аптекам мы не имеем никакой информации. Полномасштабного тестирования системы от производителя до потребителя никогда не производилось. С 1 февраля 2017 года проводится эксперимент по маркировке, но итоги его Правительство предполагает подвести 1 февраля 2020 года», – привел оперативные данные руководитель МРГ.

Он еще раз подчеркнул, что маркировка должна быть обязательной. «Итоги предварительного эксперимента Правительство предлагает подвести через месяц. По-моему, это вообще впервые в нашей практике», – отметил Исаев.

Вторая проблема, которая на сегодняшний день существует – это проблема дешевых препаратов. «Среднее удорожание стоимости упаковки составит 2 рубля. Но как это ни парадоксально, для дешевых препаратов она может оказаться существенно выше. Потому что качество упаковки там ниже, скорость ленты гораздо выше, а значит, выше брак.

Брак на предприятиях сегодня при выпуске дешевых препаратов составляет до 30%. Все это уйдет в себестоимость, поднимутся цены, но поднимутся не на все препараты, потому что значительная часть дешевых включена в жизненно важные и необходимые лекарственные препараты. Там цены зафиксированы государством. Тогда мы можем столкнуться с тем, что из-за низкой или минусовой рентабельности производители просто снимут некоторые препараты с производства, их просто не будет в аптеках», – опасается парламентарий.

Третья проблема связана с нормативными документами и техническими заданиями. «В течение года они менялись несколько раз, и у производителей нет уверенности, что то, с чем они работают сегодня, является окончательной редакцией», – констатировал Исаев.

«Что делать в создавшейся ситуации? Полагаю, уважаемые коллеги, Государственная Дума должна срочно вмешаться в дело», – заявил он.

Во-первых, по его словам, необходимо оперативно подготовить и принять поправку в закон о переходном периоде до 1 июля 2020 года.

«Пусть маркировка начнется с 1 января, но мы должны создать условия для плавного вхождения и помочь, чтобы все производители, все аптеки плавно вошли в новую систему», – считает руководитель МРГ.

«Во-вторых, мы должны Правительству РФ предложить представить нам результаты эксперимента 1 ноября этого года. До 1 декабря провести полномасштабное тестирование системы. К этому же времени представить в Госдуму развернутую информацию по регионам о готовности всех участников рынка. К этому же времени должны быть окончательно утверждены и получить официальный статус все нормативные технические документы. Мы должны затребовать у Правительства информацию о мерах, которые они предполагают предпринять для того, чтобы не допустить существенного удорожания или исчезновения с рынка дешевых лекарств. Нам необходим соответствующий подзаконный нормативный акт», – продолжил он.

Исаев напомнил, что через неделю начнется региональная неделя у депутатов и обсуждаемая проблема крайне важна. Он обратился с просьбой к руководителям всех фракций включить в программу работы посещение аптек, больниц и поликлиник, чтобы узнать их готовность к маркировке лекарственных препаратов.

«Информация, которую вы получите, будет крайне важна для того, чтобы в ноябре мы приняли все необходимые правильные решения. Коллеги, у нас с вами еще есть время, чтобы не дать плохим исполнением погубить хорошее дело», – заключил он.

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