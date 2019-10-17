Сегмент медицинского оборудования принёс Abbott самую большую выручку

Американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories выручила $8,08 млрд за свою продукцию в третьем квартале. Это на 5,5% выше, чем год назад. Чистая прибыль подскочила в истекшем квартале на 70%, до $960 млн.

Продажи фармацевтического гиганта выросли по всему миру. Самую большую выручку компании принес сегмент медицинского оборудования. Здесь выручка в годовом выражении прибавила 8,9% и составила $3,07 млрд.

Продажи глюкометра FreeStyle Libre по всему миру подскочили в истекшем квартале на 63,1%, до $496 млн. Столь сильный скачок продаж глюкометра привел к росту продаж всего сегмента оборудования для сахарного диабета до $665 млн.

Компания сообщила, что FlyStyle Libre стал первой и единственной сенсорной системой мониторинга глюкозы, которая была включена в список плана здравоохранения во всех провинциях Канады. Сейчас Abbott ожидает одобрения Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) версии устройства следующего поколения — Freestyle Libre 2.0.

Продажи системы для эндоваскулярной реконструкции митрального клапана MitraClip во всем мире выросли на 30,4%, до $176 млн. В Соединенных Штатах рост продаж оказался самым сильным, составив 45,7% в годовом выражении.

Abbott Laboratories в минувшем квартале получила одобрение Управления по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) на запуск в производство следующего поколения MitraClip.

Кроме того, компания получила одобрение FDA на диагностическую систему Alinity — новейшую технологию для скрининга и защиты крови и плазмы. В целом продажи сердечно-сосудистого оборудования в истекшем квартале достигли $2,4 млрд.