ВС РФ не будет рассматривать спор о наделении «НОФ» статусом эксклюзивного поставщика

Соответствующими полномочиями государственное предприятие наделили депутаты Законодательного собрания региона, издав ряд областных законов. УФАС сочло это нарушением Закона о защите конкуренции и потребовало отменить нормативные акты. После того, как парламентарии отказались это сделать, выдало предписание. Депутаты обжаловали его в суде.

Арбитражный суд Нижегородской области согласился с доводами антимонопольного органа и признал обоснованность претензий, высказанных к закону №25-3 от 25.04.2017 года «О полномочиях ГП Нижегородской области на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечения детей-инвалидов».

Апелляционная инстанция встала на сторону законодателей и отменила решение первой инстанции. Поскольку депутаты действовали в рамках своих полномочий, а «НОФ» приобретает товары в рамках закупочных процедур, стало быть, конкуренцию никто не ограничивает. Кассационная инстанция – Арбитражный суд Волго-Вятского округа – с выводами Первого Арбитражного апелляционного суда тоже согласилась. И вот теперь свое слово сказал Верховный суд РФ. Раз «НОФ» осуществляет закупку товаров и услуг на конкурентной основе, то права других участников рынка региональный закон никак не нарушает.

Екатерина Погонцева

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