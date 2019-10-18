Johnson & Johnson заплатит штраф по итогам проведенного в США расследования

Указанный штраф позволит урегулировать обвинения, предъявленные компании по итогам совместного расследования, проведенного несколькими штатами. Расследование выявило, что J&J нарушала законы о защите прав потребителей, предоставляя искаженную информацию о безопасности и эффективности указанных медицинских изделий и не раскрывая при этом в достаточном объеме информацию о рисках, связанных с их использованием.

Иски против компании и ее подразделения Ethicon («Этикон») были внесены тысячами женщин, утверждавших, что они получили повреждения в результате использования указанных изделий.

Достигнутое соглашение позволит урегулировать обвинения, поступившие от 41 штата и округа Колумбия. При этом неурегулированными останутся иски, внесенные четырьмя штатами: Калифорнией, Виргинией, Кентукки и Миссисипи.

Суд в штате Калифорния завершился в сентябре, но решение еще не было вынесено. В штате Вашингтон урегулирование было достигнуто в апреле за 9,9 млн долл. США.

Татьяна Кублицкая

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