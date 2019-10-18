Johnson & Johnson заплатит штраф по итогам проведенного в США расследования

Компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J) согласилась выплатить почти 117 млн долл. США для урегулирования обвинений в недобросовестном маркетинге трансвагинальных изделий на основе хирургической сетки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального прокурора США.
Указанный штраф позволит урегулировать обвинения, предъявленные компании по итогам совместного расследования, проведенного несколькими штатами. Расследование выявило, что J&J нарушала законы о защите прав потребителей, предоставляя искаженную информацию о безопасности и эффективности указанных медицинских изделий и не раскрывая при этом в достаточном объеме информацию о рисках, связанных с их использованием.
Иски против компании и ее подразделения Ethicon («Этикон») были внесены тысячами женщин, утверждавших, что они получили повреждения в результате использования указанных изделий.
Достигнутое соглашение позволит урегулировать обвинения, поступившие от 41 штата и округа Колумбия. При этом неурегулированными останутся иски, внесенные четырьмя штатами: Калифорнией, Виргинией, Кентукки и Миссисипи.
Суд в штате Калифорния завершился в сентябре, но решение еще не было вынесено. В штате Вашингтон урегулирование было достигнуто в апреле за 9,9 млн долл. США.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik