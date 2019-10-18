FDA объявило о рекордном количестве одобренных дженериков

FDA и Правительство США поощряют использование дженериков для обеспечения прямой экономии расходов потребителей, а также для развития конкуренции, которая, в конечном итоге, должна привести к снижению цен на лекарственные препараты в целом.

По данным FDA, доля дженериков составляет около 90% в общем объеме закупок рецептурных препаратов в США. В прошлом года экономия средств в системе здравоохранения благодаря конкуренции со стороны дженериков составила около 293 млрд долл. США.

В заявлении и.о. генерального директора FDA Неда Шарплесса говорится, что недостаточно вывести дженерики на рынок, потребители еще должны быть уверены в их безопасности и высоком качестве. Г-н Шарплесс указал, что используемый FDA процесс научного анализа и оценки регистрационных заявок на дженерики обеспечивает их эффективность, аналогичную таковой для оригинальных препаратов.

Татьяна Кублицкая

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