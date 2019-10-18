Топ-менеджер CSL выкрал секретные материалы компании перед переходом к конкуренту

Международная фармацевтическая компания CSL Behring («Си-Эс-Эл Беринг») является разработчиком препарата для лечения наследственного ангионевротического отека (НАО) Haegarda, пишет FiercePharma. Но теперь на ее пути может встать конкурент «благодаря» бывшему топ-менеджеру CSL, укравшему тысячи файлов с секретной информацией.
В начале октября CSL обратилась в суд в штате Пенсильвания (США) с иском против бывшего топ-менеджера Джозефа Чиао, который перешел в конкурирующую компанию Pharming, прихватив с собой документы, содержащие коммерческую тайну.
Компания Pharming продает препарат для лечения приступов ангионевротического отека у больных с НАО Ruconest.
Истец утверждает, что Джозеф Чиао похитил документацию, касающуюся маркетинговых планов CSL, эффективности препарата и бизнес-стратегии.
После ухода топ-менеджера в CSL выяснили, что в течение последнего месяца работы в компании он отправил 68 электронных сообщений на свой личный кабинет. Кроме того, он скопировал 60 папок с секретными данными на флешку.
Кража коммерческой тайны давно уже стала обычным делом в фарминдустрии. Так, американская Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) обвинила перешедшего в Pfizer («Пфайзер») топ-менеджера в краже информации о разработке пневмококковой вакцины нового поколения.
Компания Genentech («Дженентек»), входящая в группу Roche («Рош»), направила иск против тайваньской компании JHL («Джей-Эйч-Эл»). Она обвинила бывших сотрудников в краже конфиденциальной информации, с помощью которой тайванская компания могла начать разработку биосимиляров блокбастера Genentech. Компании достигли соглашения, по условиям которого JHL прекратила разработку биосимиляров и оплатила Genentech судебные издержки и расходы на расследование.
Израильская Teva («Тева») обвинила бывшего топ-менеджера в том, что она предоставляла коммерческую информацию своему другу, занимающему должность исполнительного директора конкурента – канадской дженериковой компании Apotex («Апотекс»). Компании урегулировали спор в апреле 2018 года.
Илья Дугин
pharmvestnik