Топ-менеджер CSL выкрал секретные материалы компании перед переходом к конкуренту

В начале октября CSL обратилась в суд в штате Пенсильвания (США) с иском против бывшего топ-менеджера Джозефа Чиао, который перешел в конкурирующую компанию Pharming, прихватив с собой документы, содержащие коммерческую тайну.

Компания Pharming продает препарат для лечения приступов ангионевротического отека у больных с НАО Ruconest.

Истец утверждает, что Джозеф Чиао похитил документацию, касающуюся маркетинговых планов CSL, эффективности препарата и бизнес-стратегии.

После ухода топ-менеджера в CSL выяснили, что в течение последнего месяца работы в компании он отправил 68 электронных сообщений на свой личный кабинет. Кроме того, он скопировал 60 папок с секретными данными на флешку.

Кража коммерческой тайны давно уже стала обычным делом в фарминдустрии. Так, американская Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) обвинила перешедшего в Pfizer («Пфайзер») топ-менеджера в краже информации о разработке пневмококковой вакцины нового поколения.

Компания Genentech («Дженентек»), входящая в группу Roche («Рош»), направила иск против тайваньской компании JHL («Джей-Эйч-Эл»). Она обвинила бывших сотрудников в краже конфиденциальной информации, с помощью которой тайванская компания могла начать разработку биосимиляров блокбастера Genentech. Компании достигли соглашения, по условиям которого JHL прекратила разработку биосимиляров и оплатила Genentech судебные издержки и расходы на расследование.

Израильская Teva («Тева») обвинила бывшего топ-менеджера в том, что она предоставляла коммерческую информацию своему другу, занимающему должность исполнительного директора конкурента – канадской дженериковой компании Apotex («Апотекс»). Компании урегулировали спор в апреле 2018 года.

Илья Дугин

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