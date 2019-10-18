Эксперты помогут настроить информационные системы предприятия к маркировке лекарств

Фактически это означает для всех участников процесса – производителей, оптовиков и розничных аптечных сетей, что штрафные санкции за немаркированные лекарственные средства будут выставлены в срок.

На подготовку к маркировке осталось два месяца. А потом не подготовившимся придется потесниться – они просто не смогут работать с маркированными лекарствами, и в итоге может начаться передел рынка.

Что с этим делать? Как внедрить маркировку у себя и не потерять деньги? Каковы основные возражения аптечных сетей и что реально сделать в столь короткие сроки?

В ходе предыдущего семинара из серии «Управление проектом внедрения системы маркировки» подробно рассматривалась нормативная база и основные принципы организации проекта внедрения для предприятий фармацевтической отрасли*.

Второй семинар цикла будет на 99% посвящен решению задачи настройки информационных систем любого предприятия, от аптеки до фармацевтического гиганта, для успешной работы в новых условиях. Кроме того, будут рассмотрены принципы работы МДЛП как она есть: сейчас в режиме эксперимента и какой она будет с 1 января в промышленном режиме. Эксперты также рассмотрят возможные варианты изменений в законе или его «послаблений».

В рамках семинара мы подробно разберем, как подготовить аптеку, оптовую компанию, производителя к работе с маркированными лекарствами. Для аптек и оптовиков требуется только настроить учетную систему, причем для аптек в основном это касается вопросов приемки лекарств.

Два ведущих эксперта Дмитрий Баглей и Антон Харитонов подробно рассмотрят требования и логику работы информационных систем участников фармацевтического рынка, продемонстрируют практические примеры реализации, дадут адресные рекомендации по настройкам информационных систем.

Сайт мероприятия

Время проведения: 25 октября 2019 года в 10.00.

Место проведения: г. Москва, БЦ «Кругозор», ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, ГК «Бионика».

Контакты: Юлия Иваненкова, директор по развитию ИД «Бионика Медиа», тeл.: + 7 (903) 677 31 56; 8 (495) 786 25 57 (доб. 233), е-mail: pro@pharmvestnik.ru

*Видеоматериалы можно приобрести в редакции «ФВ».

Юлия Харитонова

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