«Фармстандарт» отстоял право на название препарата «Ксилонг»

В своем заключении Коллегия отменила предыдущее решение Роспатента от 05.06.2019 об отказе в государственной регистрации данного товарного знака из-за сходства до степени смешения с товарным знаком «Амоксилонг», который принадлежит кипрской компании Аlpovet («Алповед»).

В возражении, направленном в Палату по патентным спорам, «Фармстандарт» указывает на «фонетические, графические и семантические отличия» между двумя товарными знаками.

Кроме того подчеркивается, что кипрская компания «не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака».

Также заявители обратили внимание Коллегии, что правообладатель товарного знака «Амоксилонг» использует это обозначение в качестве средства индивидуализации ветеринарного препарата для лечения домашних животных и крупного рогатого скота.

«Фармстандарт» зарегистрировал сосудосуживающий препарат «Ксилонг» Ксилометазолин+[Декспантенол] в форме назального дозированного спрея. Он проходит по 5 классу МКТУ «фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, пластыри, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, перевязочные материалы».

Сергей Рякин

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