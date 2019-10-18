Решение о плане внедрения маркировки примут на съезде «Единой России»

Этот год «боевого тестирования» информационной системы, без административной ответственности и оплаты кодов, станет гарантией бесперебойного обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами, считают фармпроизводители, дистрибьюторы и представители аптек.

«Маркировка сегодня – это то, что нужно нашему государству. Мы первое государство на планете, которое вводит криптохвост в маркировку. Мы впервые приняли закон в условиях непрекращающегося эксперимента. И мы несем за это ответственность. Какой криптохвост нам нужен? Этого не знает никто, кроме тех, кто его придумал. Производители утверждают: 22 крипто-знака, это уже нормально, так как процент брака на производстве не будет превышен. Мы должны вернуться к этому вопросу», – заявил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров во время парламентских слушаний.

Эксперты Original Group приняли участие в слушаниях, по итогам которых все ожидали получить окончательную дату завершения эксперимента и старта «боевой» обязательной маркировки. Обсуждение вопроса обязательной маркировки длится почти 4 года, с 1 февраля 2017 года ведется эксперимент, 18 августа 2017 года был промаркирован и отслежен от производителя до аптеки первый препарат, однако многие представители рынка по-прежнему говорят о неготовности ряда сегментов, особенно в регионах России.

По данным Союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности РФ, лишь 40% предприятий уже получили оборудование и в настоящее время ведут настройку и запуск. При этом брак пока превышает 30%.

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) заявляет, что по результатам анализа 1139 производственных линий (85% зарубежной фармы) готовность с 1 января 2020 года печатать 44 знака – не более 30%. Система производителей готова взаимодействовать с инфоресурсами МДЛП лишь в 30% случаев. 15% производителей вообще еще находятся в процессе разработки решения.

По информации «Союзфарма», готовность на аптечном рынке не превышает 12%, это только те, кто приобрел оборудование для считывания кодов маркировки, в основном это крупные аптечные сети.

Сейчас к системе маркировки подключились 40 тыс. участников, включая производителей, дистрибьюторов и аптеки. Это всего 40% от общего количества компаний, работающих на этом рынке. Получается, что остальные должны подключиться в оставшиеся до нового года дни. Что будет с работоспособностью информационной системы, готова ли она к информационному валу и столь резкому увеличению числа участников? Все эти вопросы волнуют отрасль.

Регуляторы категорически против переноса сроков маркировки лекарств. Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин утверждает: «Обязательная маркировка уже работает и показывает свою эффективность. Решение о сокращении криптокода с 88 до 44 символов полностью снимает вопрос о допустимом проценте брака. Маркировка препаратов программы «Семь высокозатратных нозологий» запущена, проведено сквозное тестирование всех процессов. 60–65% производителей уже оснащены оборудованием, 20% сделают это до конца года. И еще 20% потребуются «экстра-усилия». Коллегам придется работать в цейтноте, но задача эта реализуемая. У нас создана техническая поддержка 24/7. Помимо работы над собственной ИС с ноября 2018 года мы сформировали экспертизу по технологии нанесения кода и экспертизу по доработке ведущих ИС мировых производителей. Мы находимся в постоянном контакте с инженерным составом фармпроизводителей. Безвозмездно и с удовольствием участвуем во всех процессах внедрения. Эволюция системы будет продолжаться».

Возможно ли кардинально изменить ситуацию к 1 января 2020 года для тех, кто на данный момент не готов?

«Весь процесс от аудита бизнес-процессов заказчика до поставки решения занимает от 3 месяцев, внедрение системы, ПНР, валидация, обучение – от 3 до 6 месяцев. Безусловно, не все успеют это сделать до 1 января 2020 года. Нашей экспертизы достаточно, чтобы сократить весь процесс до 3 месяцев и поставить базовое решение. Поэтому, если производители еще не приступали к вопросу подготовки, но готовы начать работы прямо сейчас, мы можем отвечать за своевременный результат», – сообщил генеральный директор Original Group, российского вендора Track & Trace систем Равиль Гимадиев.

Эта компания – российский вендор Track & Trace систем, который уже более 13 лет занимается внедрением программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих маркировку продукции с помощью автоматизированных систем сериализации и агрегации.

22–23 ноября на съезде партии «Единая Россия» будет в очередной раз рассматриваться статистическая информация о готовности каждого объекта цепи поставок лекарственных средств на территории России. По итогам съезда будет принято конкретное решение о плане внедрения маркировки.

Источник: Original Group

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