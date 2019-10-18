Врач-гематолог осуждена на четыре года условно за взятку от экс-сотрудников Roche

В марте 2019 года Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу в рамках расследования о черном рынке лекарств впервые возбудило уголовное дело против врача по статье о получении взятки в особо крупном размере (п.«в», ч.5 ст.290). Копия документа есть у «ФВ».

Согласно материалам дела врач заключила договор на научную деятельность с бывшим региональным менеджером Roche Владиславом Александровым, который в мае 2019 года был осужден на два года условно по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга.

В рамках «сотрудничества», в период с 2012 по 2014 год Ирина Зотова получала деньги за выписку препарата ритуксимаб (бренд «Мабтера» производства компании Roche). Под видом оплаты научной работы врач заработала более 163 тыс. руб. Часть препаратов утекли на черный рынок и были перепроданы в региональные больницы.

В Roche «ФВ» сообщили, что компания осуждает и запрещает взяточничество и любые другие формы коррупции. «Подобные действия являются уголовным преступлением, они наносят вред репутации компании и подрывают ее способность вести деятельность на благо пациентов и общественного здоровья», – указали в пресс-службе Roche. Компания официально запрещает своим сотрудникам «неправомерные выплаты в адрес медицинских работников».

В рамках расследования о черном рынке лекарств, на который попал ритуксимаб, закупленный для петербуржцев, МВД Санкт- Петербурга проверило более 40 врачей. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия и судебные разбирательства по аналогичным делам. Реальный срок получил предприниматель из Екатеринбурга Евгений Захаров — два года лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело, возбужденное против Ирины Зотовой рассматривалось в Калининском районном суде Санкт-Петербурга.

Оксана Баранова

Полина Звездина

pharmvestnik