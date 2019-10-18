Roche пока удавалось противостоять натиску биосимиляров онкопрепаратов в США

По итогам III квартала, в США биосимилярам удалось «откусить» меньшую долю рынка оригинальных препаратов, чем ожидали отраслевые эксперты.

После того, как в июле с.г. компания Amgen («Амджен») вывела на американский рынок препарат Mvasi (биосимиляр Avastin) и Kanjinti (биосимиляр Herceptin) продажи Avastin в США за III квартал составили 742 млн швейцарских франков (745 млн долл. США), продемонстрировав рост в 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но рост в 1% существенно ниже 9%-ного роста продаж Roche по итогам I полугодия 2019 года.

Объем продаж Herceptin в США в III квартале составил 665 млн швейцарских франков (667 млн долл. США), что на 6% меньше по показателям «год к году». По итогам I полугодия снижение продаж препарата составляло всего 1%.

Аналитик компании Wolfe Pharma Тим Андерсон связывает снижение продаж Herceptin в США с тем, что Roche использует контрактное производство для отражения атак со стороны биосимиляров. Руководитель фармацевтического подразделения Roche Билл Андерсон также указал в качестве одной из причин переход части пациентов на новый препарат Kadcyla, недавно одобренный FDA для адъювантной терапии рака молочной железы.

При этом в глобальном масштабе объем продаж Avastin превысил согласованный прогноз аналитиков на 5,3%, а Herceptin – на 2,7%.

По сравнению с падением продаж двух оригинальных препаратов на европейских рынках на 30-40%, влияние биосимиляров в США пока было ограниченным. Но руководители Roche предостерегают против экстраполяции первых результатов.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik