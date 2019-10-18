Депутат Исаев назвал процент брака по криптокоду

«Хочу сказать, что мы посещали те организации, которые уже участвовали в эксперименте. И они высказались однозначно, чтобы маркировка с 1 января 2020 года была. Тем не менее и у них есть вопросы и проблемы, которые нуждаются в решении», — заметил депутат. Так, он сообщил, что процент упаковок, с которых система не смогла считать криптокод, составляет 3% при скорости линии 25,5 метров в минуту. Исаев уточнил, что это пример успешного внедрения системы маркировки для дорогостоящих лекарств.

«Дешевые препараты идут с гораздо большей скоростью, упаковка там хуже. Можно предположить, что процент брака там будет существенно выше. Это может отразиться на цене лекарства. Нам сказали, что изменение цены <…> будет в районе двух рублей. Для дорогостоящих препаратов два рубля не существенны. Для дешевых препаратов это может быть не два рубля, а больше, насколько мы понимаем. Это может быть достаточно существенные вещи», — подчеркнул депутат.

Важным моментом остается закрытость информации от производителей о движении их товара, полагает Исаев. Пока производитель получает информацию о товаре до дистрибьютора. «Непонятно, зачем нужна эта тайна. Если производитель будет знать все о реализации товара, то сможет сэкономить на маркетинге. Хотелось бы понять, с чем связана секретность», — высказался Исаев.

Председатель совета директоров ЦРПТ (оператор маркировки) Михаил Дубин отметил, что обеспеченность оборудованием российской фармы покрывает 60-65% МНН, еще 20% оснастят до конца 2019 года, и 20% потребуют «экстра-усилий» на заказ, доставку и монтаж этого оборудования. «Мы целенаправленно формировали экспертизу по технологиям нанесения кодов и по доработке информационных систем с крупнейшими производителями, оборудование которых находится на фармпредприятиях. Мы находимся в контакте с инженерным составом самих производителей», — сообщил Дубинин.

Ранее Исаев сообщал, что некоторым фармпредприятиям может понадобиться дополнительное время на отладку механизма нанесения маркировки.

Фото: Олег Кирюшкин

Денис Кунгуров

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