Мелкие аптечные сети просят снизить ставку по УСН

Так, ассоциация «Фармацевтическое содружество» (Приморский край) просит снизить ставку с 6 до 1% для розничной торговли лекарственными средствами.

«При пониженной ставке налога аптечные организации смогут с трудом, при увеличении налоговых выплат в 2,7–4,4 раза, продолжить вести фармацевтическую деятельность, – говорит президент ассоциации Наталья Назаренко. – В противном случае им сначала придется повысить цены на препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, а потом все равно закрыться».

Представители фармрозницы считают, что не смогут применять режим «доходы минус расходы» при УСН, поскольку расходную часть будет сложно доказать. С ними согласна и президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина Ткаченко. Она считает, что препятствием к переходу на УСН станет письмо Минфина № 03-11-11/27126 от 23.04.2018. «Речь идет о возможности применения схемы «доходы минус расходы». Закон не предусматривает переходных положений от ЕНВД. В таком случае аптеки понесут значительные убытки: в первом квартале 2020 года они будут продавать препараты, закупленные в 2019 году, но в расходную часть их включить не смогут», – пояснила эксперт.

Аппарат уполномоченного по делам предпринимателей в Приморье уже готовит экономическое обоснование для корректировки УСН. «Нам нельзя допустить, чтобы микробизнес закрыл свои предприятия. Это не выгодно ни предпринимателям, ни региону, поэтому мы работаем в этом направлении», – отметила уполномоченный Марина Шемилина. Известно, что бизнес-омбудсмены в Забайкальском и Хабаровском краях отказались поддержать аналогичную инициативу мелких аптечных сетей.

Ольга Коберник

pharmvestnik