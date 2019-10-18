Акционеры Allergan одобрили сделку с AbbVie

По словам исполнительного директора Allergan Брента Сондерса, сделка получила поддержку подавляющего большинства акционеров, которые в общей сложности получат 188,24 долл. США за акцию. Он отметил, что в результате сделки на рынке появится крупная биотехнологическая компания с диверсифицированным продуктовым портфелем.

Месяцем ранее Федеральная торговая комиссия США (FTC) направила второй запрос обеим компаниям касательно информации о потенциальной сделке.

Allergan объявила о намерении продать права на экспериментальный препарат-кандидат для лечения воспалительного заболевания кишечника brazikumab и препарат для лечения экзокринной недостаточности поджелудочной железы Zenpep (pancrelipase). Это решение не зависит от требования регулятора.

Со своей стороны, AbbVie выразила уверенность, что FTC не потребует от компании продажи прав на препарат для лечения псориаза Skyrizi (risankizumab).

Американские сенаторы призвали FTC обратить пристальное внимание на многомиллиардные сделки в фармотрасли, в т.ч. на сделку по приобретению Bristol-Myers Squibb компании Celgene за 74 млрд долл. США.

Завершение сделки AbbVie/Allergan запанировано на начало 2020 года.

Илья Дугин

pharmvestnik