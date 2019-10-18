Наталья Бурдина назначена коммерческим директором аптечной сети «Ригла»

В зону ответственности Натальи Бурдиной входит формирование коммерческой стратегии и маркетинговой политики компании, налаживание и оптимизация бизнес-процессов в соответствии с интересами компании, а также развитие СТМ, управление закупками и логистикой.

Наталья Бурдина окончила фармацевтический факультет МГМУ им. Сеченова, программу MBA в МИРБИС по специализации «маркетинг».

С 2003 по 2012 гг. она прошла путь от менеджера по продажам до руководителя группы маркетинга нелекарственного ассортимента в ЦВ «Протек». С 2012 года работает в ООО «Ригла», из них последние четыре года – в должности директора Департамента маркетинга и рекламы. Круг должностных обязанностей предполагал взаимодействие с производственными компаниями, продвижение брендов «Ригла», «Будь Здоров!» и «Живика», формирование ассортиментной политики, управление ценообразованием и развитием программ лояльности.

«На позиции коммерческого директора в первую очередь я планирую обратить внимание на решение задач, направленных на дальнейшее укрепление лидерских позиций аптечной сети «Ригла» на рынке и повышение бизнес-эффективности ее деятельности», – отметила Наталья Бурдина.

Елена Григорьева

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