Союз пациентов просит Голикову узаконить интернет-торговлю рецептурными лекарствами

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, разрешающий продажу через интернет безрецептурных препаратов. Союз пациентов хочет распространить его и на лекарства по рецепту.

«Просим Вас предусмотреть в законопроекте возможность доставки рецептурных препаратов, наделив полномочиями по установке лицензионных требований, разработке порядка продажи лекарств дистанционным способом и контроля за ними Правительство Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации», — говорится в письме.

По мнению авторов, нужно ограничивать не вид продаваемых онлайн лекарств (рецептурных или безрецептурных), а тип компаний, которые имеют на это право, устанавливать жесткие лицензионные требования и контролировать их исполнение.

В письме указано, что у многих пациентов проблемы с передвижением и законопроект в текущей редакции осложняет или ограничивает их право на доступ к дистанционной торговле необходимыми лекарствами, считают во Всероссийском союзе пациентов.

«Именно поэтому пациенты однозначно выступают за реализацию препаратов через интернет», — говорится в письме.

Между тем Минздрав не поддерживает идею доставки на дом ряда рецептурных лекарств.

Как сообщала ранее «ФВ» министр здравоохранения Вероника Скворцова, пока рано запускать доставку рецептурных препаратов: «Мы поддерживаем тот законопроект, который широко обсуждался о доставке только безрецептурных лекарств. Кроме того, необходимо обязательное лицензирование на розничную продажу лекарств тех организаций, которые будут заниматься новой формой доставки. Мы отработаем на примере безрецептурных препаратов все логистические механизмы и на следующем этапе будем думать, можно ли распространить доставку на рецептурные лекарства».

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