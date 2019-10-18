Novartis заявил о фальсификации экспертизы в патентном споре с «Нативой»

В частности речь идет о несоответствии подписей в экспертном заключении, составленном экспертами А. В. Сульдиным и Г. П. Мусс, их же подписям в документе о согласии на проведение экспертизы, а также подписям в предоставленных копиях паспортов. Соответствующее заключение почерковедческой экспертизы было предоставлено суду.

Судебная экспертиза была призвана установить зависимость патента на изобретение «Нативы» от патента оригинатора, а также определить, может ли оно считаться важным техническим достижением.

В рамках судебного процесса представители Novartis неоднократно добивались отстранения указанных экспертов от дела, заявляя о низком уровне их компетенции. Суд не нашел оснований для их замены.

В 2018 году компания-оригинатор добилась судебного решения, которое запрещает «Нативе» вводить препарат «Нилотиниб-Натив» в гражданский оборот. В ответ на это российский производитель подал иск о выдаче на препарат принудительной лицензии.

В связи с выдвинутыми обвинениями и отсутствием на заседании обоих экспертов суд перенес рассмотрение дела на 14 декабря нынешнего года.

Сергей Рякин

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