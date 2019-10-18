Глава Амурской области заявил о коррупции при закупках медоборудования

Технические задания на закупку медицинского оборудования в Амурской области были «заточены» под одного производителя, заявил губернатор региона Василий Орлов на коллегии областного Минздрава, посвященной «состоянию онкологической помощи населению». В этом случае техника закупалась на 30% дороже рыночной цены. «Если мы все то, что я вижу, вытащим, у нас вообще здравоохранения не будет», – возмутился Орлов.

«Нам пришлось в течение лета поменять практически все задания на закупку медоборудования. Дело в том, что техзадания были заточены под одного производителя. Многие знают, как это делается: выделяется региональный дилер от производителя, только одна компания может продавать эту продукцию на Дальний Восток. Потом с помощью тех врачей, которые будут работать на этом оборудовании в больнице, формируется это техзадание именно под одного производителя», – пояснил губернатор.

Сведения направили в правоохранительные органы, которые провели свои проверки.

«Более того, мы видим, что похожая конструкция есть и на следующий год. У нас даже списка этого оборудования еще нет, оно где-то в недрах Минздрава формируется, а уже заказано. Это десятки и сотни миллионов рублей. Это коррупция называется, – продолжил Орлов. – Из тех данных оперативных, которые у меня есть, если мы все то, что я вижу, вытащим, у нас вообще здравоохранения не будет. Такое количество людей можно в тюрьму посадить или по уголовному делу провести, что вообще работать некому будет. Это зачастую ведущие специалисты на руководящих должностях в своих отраслях».

Губернатор также рассказал, что в области были отменены и заново проведены все закупки медоборудования. «И видим, кто победил, все движения по счетам, на какие карты эти деньги пришли, кто сколько процентов получил. Все это мы видим», – заключил Василий Орлов. На сайте областного правительства уточняется, что речь шла о приобретении «так называемого тяжелого оборудования».

На портале Единой информационной системы в сфере закупок с января 2019 года удалось обнаружить только три тендера на приобретение дорогостоящего «тяжелого» медоборудования в Амурской области: два ангиографических комплекса (за 50,4 млн и 47,4 млн рублей соответственно) и один аппарат МРТ (140 млн рублей). Однако все три закупки были отменены в апреле 2019 года, а не летом, как утверждает губернатор.

Vademecum направил запрос губернатору Амурской области Василию Орлову, чтобы уточнить, о каком именно поставщике и каком медоборудовании шла речь.

Проблемы в системе здравоохранения Амурской области носят системный характер. Например, на них еще в мае 2017 года указывал президент РФ Владимир Путин. «К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы, – за три месяца. За деньги – в любое время. Это криминал», – обращался Путин к тогдашнему губернатору региона Александру Козлову.

В мае 2019 года ТО Роспотребнадзора по Амурской области вместе с родителями зараженных гепатитом С детей подали к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) 24 иска с претензиями по каждому в размере от 10 млн до 15 млн рублей. В итоге заразившихся детей снабдили лекарствами на 16,4 млн рублей.

Параллельно ушел в отставку региональный министр здравоохранения Андрей Субботин. О причинах увольнения Субботина в областной администрации не сообщали, однако СМИ связывали кадровое решение именно со скандалом в АОДКБ.

Кроме того, в октябре 2019 года эксперты фонда «Здоровье» заявили, что рост смертности от онкозаболеваний за январь – август 2019 года в Амурской области составил 13,7% – это четвертое место в общероссийском антирейтинге. На первом месте оказалась Республика Алтай (27,7%), далее следуют Саратовская область (17%) и Алтайский край (15,3%).