Сервис DocDoc подключился к Госуслугам

Принадлежащий Сбербанку телемедицинский сервис DocDoc внедрил возможность авторизации пользователя на своем сайте с помощью его аккаунта на портале госуслуг и с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого им пришлось получить медицинскую лицензию. Принадлежащий Сбербанку телемедицинский сервис DocDoc внедрил возможность авторизации пользователя на своем сайте с помощью его аккаунта на портале госуслуг и с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого им пришлось получить медицинскую лицензию.

Закон о телемедицине был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2017 года и вступил в силу 1 января 2018 года. Нормативный акт впервые в истории российского здравоохранения ввел в правовое поле понятие телемедицинских технологий и разрешил удаленные консультации врачей и пациентов, а также проведение врачебных консилиумов. Однако разрешения на дистанционную постановку диагноза и оказание полноценной медпомощи документ не предполагает.

По словам директора по развитию бизнеса DocDoc Дмитрия Домарева, компания начала прорабатывать возможность получения клиентами услуги в соответствии с требованием законодательства РФ еще до вступления закона в силу. «Путь оказался сложным в основном не с технической, а с организационной точки зрения. На начальном этапе подключения мы столкнулись с проблемой отсутствия регулирующего документа в Минсвязи, на основании которого к системе госуслуг могли бы подключаться немедицинские компании. Нам пришлось получить соответствующую лицензию и только потом возобновить процедуру регистрации», – заявил Домарев.

Сбербанк приобрел 80% акций российского онлайн-сервиса для поиска и записи на прием к врачам DocDoc в мае 2017 года. Сумма сделки не раскрывалась. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ДокДок» в 2018 году составила более 457 млн рублей, чистый убыток – 63,1 млн рублей.

Фото: rocb.ru

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