Роман Иванов уходит с должности вице-президента «Биокада»

Вице-президент по разработкам и исследованиям компании «Биокад» Роман Иванов с ноября покинет компанию. По информации Vademecum, он займет руководящую должность в научно-технологическом институте «Сириус» и одноименном фонде.

Об этом Vademecum рассказал источник на фармрынке. Переговоры о переходе начались еще в августе 2019 года. С 2005 года Иванов руководил научно-исследовательским подразделением «Биокада».

В «Биокаде» информацию не прокомментировали, в «Сириусе» оперативно на запрос Vademecum не ответили. Сам Иванов от комментариев воздержался.

В «Биокаде» он курировал разработку новых препаратов. В 2009 году, до утверждения стратегии «Фарма-2020», «Биокад», с одобрения президентской Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, получил 285 млн рублей на организацию производства субстанций и лекарств на основе моноклональных антител (ритуксимаб, трастузумаб, бевацизумаб). Регистрация их состоялась в 2014-2015 годах.

В 2015 году «Биокад» анонсировал открытие собственного R&D-центра и выход в 2019 году четырех оригинальных препаратов, в том числе для лечения гепатита С и онкологических заболеваний. Объем инвестиций в проект составил 200 млн рублей.

За время реализации госпрограммы «Фарма-2020» – с 2011 года – компания получила от Минпромторга по 18 контрактам на научные исследования и разработки более 1 млрд рублей, по итогам которых на рынок пока вышел только один оригинальный препарат для лечения псориаза – Эфлейра (нетакимаб).

«Сириус» – образовательный центр, открытый в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Фонд учрежден в декабре 2014 года. Своей целью в «Сириусе» называют раннее выявление и поддержку одаренных детей, проявляющих способности в искусстве, спорте, естественных науках и технике.

Фото: thepharmaletter.com

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