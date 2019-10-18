J&J заплатит за недобросовестный маркетинг вагинальных имплантатов $117 млн

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что компания Johnson&Johnson готова направить $117 млн на урегулирование судебных исков, связанных с недобросовестным маркетингом вагинальных сетчатых имплантатов. Изделия позиционировались как безопасные, но в ряде случаев приводили к кровотечениям, болевому синдрому и другим побочным эффектам. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что компания Johnson&Johnson готова направить $117 млн на урегулирование судебных исков, связанных с недобросовестным маркетингом вагинальных сетчатых имплантатов. Изделия позиционировались как безопасные, но в ряде случаев приводили к кровотечениям, болевому синдрому и другим побочным эффектам.

За счет такой компенсации удастся урегулировать иски в нескольких штатах, сообщил прокурор. Компания заявила, что нынешняя договоренность со штатами об урегулировании исков не означает признания неправомерных маркетинговых действий.

Имплантаты TVT Abbrevo используются при стрессовом недержании мочи и опущении тазовых органов. Производит изделия подразделение J&J – компания Ethicon. Ранее прокуратура штата Калифорния заявила, что J&J продала более 787 тысяч сетчатых имплантатов для женщин в США с 2008 по 2014 год. В суд с жалобами на компанию обратились тысячи пациенток. По одному из первых исков в 2015 году J&J пришлось выплатить $5,7 млн компенсации.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие производители вагинальных имплантатов – Boston Scientific и Endo. Им также в 2014–2016 годах пришлось потратиться на компенсации ущерба, нанесенного здоровью пациенток.

В результате Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration, FDA) запретило продажу этих изделий, а затем перевело их в категорию изделий более высокого риска.