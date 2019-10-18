Teva отзывает шипучие таблетки ранитидина в Великобритании

Компания Teva UK Limited отзывает из всех аптек Великобритании шипучие таблетки Ranitidine, срок годности которых еще не истек.

Из обращения отзываются:

Шипучие таблетки Ranitidine 150 мг

Шипучие таблетки Ranitidine 300 мг

Teva UK Ltd отзывает все нереализованные и годные к приему запасы вышеуказанных продуктов в качестве меры предосторожности из-за возможного присутствия в них примесей N-нитрозодиметиламина, вещества, которое обладает генотоксическим и канцерогенным потенциалом.

В качестве рекомендации для медицинских работников представлено:

Необходимо немедленно прекратить назначать вышеуказанные продукты, поместить на карантин все оставшиеся запасы и вернуть их поставщику.

В случае поступления дополнительных жалоб от пациентов, посоветуйте им не прекращать прием лекарств, поскольку риск прекращения приема препарата для здоровья выше, чем потенциальный риск присутствия примесей. Пересматривать порядок лечения не требуется до следующего приема пациентов.

Наличие примесей N-нитрозодиметиламина в различных препаратах – известная проблема, над решением которой Агентство Великобритании по контролю оборота лекарств и медицинских товаров (MHRA) занимается совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также другими регуляторами лекарственных средств. Расследование продолжается, новая информация будет публиковаться по мере ее поступления.

gmpnews