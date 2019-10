Почтальоны могут получить право доставлять лекарства и оказывать доврачебную помощь Новый способ доставки лекарств в организм разработали новосибирские ученые » Фармдистриьбюторы и Teva договорились с властями по опиоидному кризису Три крупных фармдистрибьютора – AmerisourceBergen Corp («АмерисосБерген Корп»), Cardinal Health Inc («Кардинал Хелс Инк») и McKesson Corp («МакКессон Корп») и израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-ти-ди») в последний момент согласились на урегулирование по опиоидному кризису в США, сообщает Reuters. До начала судебного процесса, который должен был стартовать 21 октября 2019 года в г. Кливленд (штат Огайо), они согласились заплатить в общей сложности 260 млн долл. США за урегулирование обвинений, предъявленых властями двух округов штата. Как отметил адвокат сторон обвинения Хантер Школьник, Teva заплатит 20 млн долл. США денежными средствами и еще на 25 млн долл. США поставит препарат для лечения опиоидной наркомании Suboxone. Дата судебного заседания для оставшегося обвиняемого – аптечной сети Walgreens Boots Alliance Inc («Уолгринс Бутс Элайанс Инк») будет назначена дополнительно. Илья Дугин

