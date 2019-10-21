Фармдистриьбюторы и Teva договорились с властями по опиоидному кризису

До начала судебного процесса, который должен был стартовать 21 октября 2019 года в г. Кливленд (штат Огайо), они согласились заплатить в общей сложности 260 млн долл. США за урегулирование обвинений, предъявленых властями двух округов штата.

Как отметил адвокат сторон обвинения Хантер Школьник, Teva заплатит 20 млн долл. США денежными средствами и еще на 25 млн долл. США поставит препарат для лечения опиоидной наркомании Suboxone.

Дата судебного заседания для оставшегося обвиняемого – аптечной сети Walgreens Boots Alliance Inc («Уолгринс Бутс Элайанс Инк») будет назначена дополнительно.

Илья Дугин

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