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Фармдистриьбюторы и Teva договорились с властями по опиоидному кризису

Три крупных фармдистрибьютора – AmerisourceBergen Corp («АмерисосБерген Корп»),  Cardinal Health Inc («Кардинал Хелс Инк») и McKesson Corp («МакКессон Корп») и израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-ти-ди») в последний момент согласились на  урегулирование  по опиоидному кризису в США, сообщает Reuters.

До начала судебного процесса, который должен был стартовать 21 октября 2019 года в г. Кливленд (штат Огайо), они согласились заплатить в общей сложности 260 млн долл. США за урегулирование обвинений, предъявленых властями двух округов штата.

Как отметил адвокат сторон обвинения Хантер Школьник,  Teva заплатит 20 млн долл. США денежными средствами и еще на 25 млн долл. США поставит препарат для лечения опиоидной наркомании  Suboxone.

Дата судебного заседания для оставшегося обвиняемого – аптечной сети Walgreens Boots Alliance Inc («Уолгринс Бутс Элайанс Инк») будет назначена дополнительно.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Октябрь 21, 2019 | Просмотров: 58