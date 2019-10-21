Почтальоны могут получить право доставлять лекарства и оказывать доврачебную помощь

Депутаты фракции «ЕР» в Госдуме провели рабочую встречу с руководством акционерного общества «Почта России». Мероприятие прошло в формате заседания внутрифракционной группы под руководством первого замруководителя фракции Виктора Кидяева, при участии генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, сообщает duma.gov.ru.

Депутаты обсудили с руководством организации особенности оказания торговых и кредитно-финансовых услуг населению в почтовых отделениях, перевод почтовых услуг в цифровой формат, развитие сервиса электронных заказных писем. Также перспективными для почты могут стать услуги по доврачебной помощи населению и доставке почтальонами лекарственных препаратов в труднодоступные населенные пункты, считают депутаты.

По их мнению, почтовые отделения могли бы взять на себя оказание базовых государственных услуг, особенно на тех территориях, где транспортная доступность к многофункциональным центрам и представительствам государственных служб ограничена. Для этого потребуется внесение изменений в законодательство, необходимую помощь могла бы оказать Госдума.

В августе 2019 года «Почта России» заявила о желании открывать алкомаркеты, аптеки, образовательные и медицинские учреждения с 2020 года в рамках проекта «Центры притяжения». 1 октября 2019 года Почта России из ФГУП преобразована в акционерное общество. 20 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение по изменению устава этой организации. В частности, кабинет министров разрешил ей заниматься фармацевтической деятельностью.

Елена Сидорова

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