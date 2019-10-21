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ГУП УР «Фармация» выиграло спор с антимонопольным органом

Арбитражный суд Удмуртской Республики вынес решение в пользу ГУП УР «Фармация» в споре с антимопонольным органом. Он отменил штраф в 100 тысяч рублей, наложенный на предприятие за неисполнение предписания.

В сентябре 2018 года Удмуртское УФАС  пришло к выводу, что фармацевтическое предприятие злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, применяя к отпускаемым ЛПУ наркотическим средствами одновременно розничную и оптовую надбавки, и выдало ему предписание о принятии мер по прекращению нарушения закона . Хотя «Фармация» была убеждена в своей правоте и обжаловала решения УФАС в суде, практику применения обеих набавок прекратила.

Как сообщили «ФВ» в юридическом отделе ГУП УР «Фармация», в августе 2019 года территориальный орган УФАС проверил предприятие на предмет исполнение предписания и пришел к выводу, что ничего не изменилось. Организацию оштрафовали на 100 тыс. руб. Она снова обратилась за защитой своих прав в суд.

Арбитражный суд дал ответчику возможность представить материалы административного дела и мотивированный отзыв до 24 сентября, однако ответа от УФАС не поступило. Суд вынес решение в пользу «Фармации», основываясь на доказательствах, предоставленных истцом. Постановление УФАС о назначении административного наказания признано незаконным и отменено. Решение не вступило в силу.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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Октябрь 21, 2019 | Просмотров: 62