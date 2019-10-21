Фармритейлеры предложили бойкотировать товар производителя за демпинг на онлайн-площадке

Ингалятор компании B.Well реализовывался в Ozon по цене 1499 руб. В то время как «36,6 — Здоровье» закупала у поставщика этот ингалятор за 1600 руб., имея маркетинговый контракт, указал бизнесмен в чате. Варпетян предложил объединиться аптечному сообществу: «Коллеги, полагаю, пора дать понимание нашим партнерам, что эти игры надоели. Предлагаю на время убрать с полок и из продаж продукты тех, у кого есть доставка «Озона» и такая акция, или провести замещение на конкурента. Если мы не начнем хотя бы элементарные действия, итоги будут печальны». Акоп Варпетян подтвердил «ФВ», что ингаляторы были сняты с полок.

Генеральный директор аптечной сети «Фарма» (Рязань) Александр Миронов сообщил «ФВ», что сети могут объединяться с требованиями к вендерам. В то же время, все участники рынка понимают, что конкурировать с онлайн-площадками невозможно.

Денис Кунгуров

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