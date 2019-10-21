Резиденты предложили ликвидировать УК «Биотехнопарк»

Авторы считают, что работа нового руководства УК «Биотехнопарк» наносит экономический ущерб резидентам и подрывает инвестиционный климат региона.

«Новая команда фактически заявила о полном пересмотре подходов к резидентам. В частности, им отказано в доступе к энергоподключению – оно возможно только на коммерческой основе. Было предложение купить уже существующие подстанции, через которые подключены резиденты, в связи с планами демонтировать и продать их, – рассказал «ФВ» председатель совета директоров «СФМ Фарм» Андрей Бекарев. – В оферте при этом были прописаны другие условия: резидент заходит на площадку со своим финансированием, а УК обеспечивает бесплатное подключение ко всем необходимым мощностям». Руководство пытается заработать деньги любым способом, нарушая первоначальные договоренности, считает наш собеседник.

Эта ситуация подрывает доверие к правительству Новосибирской области, которое владеет биотехнопарком, считают авторы письма.

«В сентябре 2019 года вы присутствовали на открытии нового производства инновационной продукции в сфере кардиохирургии „Ангиолайн“ на территории Биотехнопарка, – обращаются они к губернатору. – Компания вложила в проект 500 млн рублей. Однако энергоснабжение резидента по постоянной схеме до сих пор не обеспечено. Руководство УК Биотехнопарка обещало решить проблему к августу, сентябрю 2019 года. Теперь решение отодвинуто до мая 2020 года».

По мнению Андрея Бекарева, управляющая компания перестала нести функции института развития. Сейчас ее содержание приносит не пользу проекту, а значительные расходы. По данным собеседника «ФВ», только зарплаты у нового руководящего состава выросли кратно.

Ольга Коберник

pharmvestnik