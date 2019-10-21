AbbVie необоснованно повысила цену на Humira

Американский Институт клинико-экономического анализа (ICER) опубликовал перечень из семи рецептурных препаратов, на которые без весомых объяснений производители значительно повысили цены в США в 2017 и 2018 годах.

Дополнительные расходы, связанные с повышением цены на препарат Humira, составили почти 1,9 млрд долл. США. Далее следуют Roche с препаратом Rituxan (806 млн долл. США) и Pfizer с препаратом Lyrica (688 млн долл.).

Илья Дугин

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