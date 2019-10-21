AbbVie необоснованно повысила цену на Humira

Оптовая цена на препарат Humira с IV квартала 2016 года по аналогичный период 2018 года выросла на 19,1%, пишет FirstWord Pharma.
Американский Институт клинико-экономического анализа (ICER) опубликовал перечень из семи рецептурных препаратов, на которые без весомых объяснений производители значительно повысили цены в США в 2017 и 2018 годах.
Дополнительные расходы, связанные с повышением цены на препарат Humira, составили почти 1,9 млрд долл. США. Далее следуют Roche с препаратом Rituxan (806 млн долл. США) и Pfizer с препаратом Lyrica (688 млн долл.).
Илья Дугин
pharmvestnik