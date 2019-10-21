J&J отозвала партию детской присыпки на основе талька из-за примеси асбеста

В компании утверждали, что ее продукты безопасны и не содержат асбеста.

Восемнадцатого октября J&J объявила об отзыве одной партии детской присыпки со ссылкой на то, что FDA обнаружило субмикропримесь асбеста в одном из флаконов.

В J&J заявили, что отзыв состоящей из 33 тыс. флаконов партии детской присыпки инициирован по соображениям перестраховки после того, как FDA обнаружило субмикропримесь (не более 0,00002%) хризотил-асбеста во флаконе, купленном у онлайн-ретейлера. По данным компании, это первый отзыв продукции на основе талька.

Одновременно компания начала тщательное расследование причин содержания микроследов асбеста в продукции на основе талька и намерена сотрудничать с FDA для получения дополнительной информации о результатах проведенных анализов. В J&J заявили о наличии в компании строжайших стандартов и подчеркнули, что в течение нескольких десятилетий после проведенных тысяч тестов в детской присыпке не было выявлено содержания асбеста.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik